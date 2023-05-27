Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 22 по 26 травня, купив на міжбанківському валютному ринку $10,15 млн і продав $442,36 млн. Негативне сальдо становило $432,21 млн проти $380,37 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $51,84 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $119,06 млн;

продав $10 278,69 млн.

Негативне сальдо інтервенцій становило $10 159,63 млн.

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