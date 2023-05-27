Visa і Microsoft приєдналися до CBDC у Бразилії, продаж Trezor зріс на 900%: що нового на ринку криптовалют

Visa та Microsoft приєдналися до проекту цифрової валюти Бразилії

Центральний банк Бразилії опублікував остаточний список учасників пілотного проекту CBDC, до якого увійшли платіжний гігант Visa та компанія Microsoft.

Регулятор вибирав із 36 заявок, поданих різними організаціями та консорціумами. Згідно із заявою ЦБ, у проєкті хотіли брати участь «понад 100 компаній».

Загалом відібрано 14 претендентів, серед яких: бразильські банки Santander, Itau Unibanco, BTG Bank, Bradesco, іспанський банк Inter та IT-компанія 7COMm.

Продаж апаратних гаманців Trezor виріс на 900% після скандалу з Ledger

Виробник апаратних гаманців Trezor звітував про зростання продажів на 900% за тиждень. Сплеск стався після появи у конкурента Ledger опції відновлення сід-фрази, яка викликала неоднозначну реакцію у співтоваристві.

«Ми вважаємо, що апаратні гаманці - це холодні сховища, які передбачають 100% самостійність. На жодному етапі вони не повинні робити сид-фразу доступною ні для кого, крім користувача», — заявив голова Trezor Матей Жак.

Представлений Ledger передплатний сервіс Recover для моделі Nano X передбачає можливість відновлення сід-фрази з резервної копії. Остання ділиться на три зашифровані фрагменти, які зберігають сторонні кастодіани. Користувач отримує доступ до них через підтвердження персональної ідентифікації.

Частина спільноти стурбувала пов'язані з опцією проблеми безпеки пристрою. Теоретично зберігачі фрагментів можуть змовитися та отримати доступ до гаманця. Деякі користувачі припустили, що в прошивці Ledger спочатку було передбачено бекдор для отримання закритих ключів і це не пов'язано з підпискою на Recover.

Криптобіржа Gemini відкрила офіс в Ірландії

У рамках розширення за межі США криптобіржа Gemini відкрила другу штаб-квартиру у Дубліні (Ірландія). Компанія одержала реєстрацію місцевого центробанку.

На зустрічі з прем'єр-міністром країни Лео Варадкаром засновники платформи Кемерон і Тайлер Уїнквоси заявили, що обрали юрисдикцію через надійну систему регулювання, великий кадровий резерв і сформовану технологічну спільноту.

За словами близнюків, на тлі ухвалення законопроекту щодо комплексного регулювання ринку криптоактивів (MiCA) на Європу чекає «кембрійський вибух інновацій».

Gulf Binance отримала ліцензії оператора цифрових активів у Таїланді

Gulf Binance є спільним підприємством між Binance і Gulf Innova Co., Ltd. («Gulf»), що було засновано внаслідок підписання угоди про створення біржі цифрових активів у Таїланді у 2022 році.

Отримавши ці ліцензії, Gulf Binance зможе працювати як біржа цифрових активів і брокер цифрових активів і планує запуститися в Таїланді в четвертому кварталі 2023 року.

Консорціум Fahrenheit виграв аукціон на управління активами криптобанкруту Celsius

Група Fahrenheit стала переможцем тендеру на управління активами збанкрутілої криптолендингової платформи Celsius Network.

Консорціум сформували венчурні фірми Arrington Capital та Proof Group, майнінгова компанія US Bitcoin Corp, а також індивідуальні інвестори Стівен Кокінос (екс-глава Algorand) та Раві Каз.

Група створить нову громадську компанію з активами Celsius, що повністю належить кредиторам платформи.

Fahrenheit розподілить серед них ліквідні цифрові валюти на суму приблизно $500 млн. Створене підприємство візьме на себе управління альтернативними інвестиціями Celsius, кредитним портфелем та майнінговим бізнесом.