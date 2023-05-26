Третина представників бізнесу планує повернутися з міграції впродовж року — опитування

Серед співробітників членських компаній Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), що виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення, 26% мають намір повернутись в Україну протягом найближчих 6 місяців, 9% - протягом найближчих 7−12 місяців. Такими є думки учасників опитування, проведеного ЄБА та дослідницькою компанією Gradus Research серед бізнес-аудиторії Асоціації.
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Інші 20% мають намір повернутися, але не раніше, ніж через рік, а 22% вважають, що найімовірніше, поїхали назавжди.
В цілому, 81% опитаних представників бізнес-аудиторії залишаються на своєму постійному місці проживання або вже повернулись додому, 15% наразі перебувають за кордоном, ще 4% змінили місце проживання в межах України.
Місце роботи
Змінили місце роботи через переміщення усього 20% опитаних, які знайшли нову роботу у місці перебування, однак більшість — 80% - продовжують працювати на тому ж місці.
Зокрема, 43% респондентів працюють в українській компанії, що веде діяльність в Україні, 27% - в міжнародній компанії, що працює в Україні, 24% - в міжнародній компанії, що має представництва за межами України, 6% - в українській компанії, що має представництва за межами України.
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Повернення додому
Поверненню додому, на думку учасників опитування, в першу чергу, сприятимуть безпекові та економічні фактори. Зокрема:
- 74% можуть повернутися після остаточного завершення війни,
- 48% - у разі підвищення рівня життя в Україні,
- 39% - за умови достойно оплачуваної роботи в Україні,
- 26% - у разі відсутності бойових дій та загрози обстрілів,
- 13% - через заборону працювати дистанційно,
- 9% - через відсутність доступного житла за кордоном.
«Результати демонструють, що люди, які вимушено опинились за кордоном, продовжують зберігати зв’язок з Україною принаймні через роботодавця. У цьому контексті для величезної кількості спеціалістів, що виїхали, надзвичайно актуальним є питання податкового резиденства.
Наразі триває діалог як на національному рівні, так і на рівні ЄС, щодо важливості неоподаткування таких доходів. Ми продовжуємо апелювати до ЄС щодо необхідності знайти політичне рішення, яке б дозволило виключити з оподаткування доходи українців, що продовжують працювати на українські компанії", — зазначила Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації.
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