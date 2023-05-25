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25 травня 2023, 19:17 Читать на русском

30% українських підприємців планують розширення бізнесу попри війну — опитування Payoneer

Попри істотні перешкоди, 30% українських підприємств прагнуть зростання, а 36% планують найняти більше персоналу цьогоріч. Про це йдеться в опитуванні міжнародної платіжної платформи Payoneer.

Попри істотні перешкоди, 30% українських підприємств прагнуть зростання, а 36% планують найняти більше персоналу цьогоріч.
Фото: horoshop.ua

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Як війна вплинула на бізнес

Згідно з результатами опитування, повномасштабна війна так чи інакше вплинула на 97% МСБ. 77% респондентів зазначили, що війна дуже сильно вплинула на їхні плани, а ще 20% — що трохи.

Український бізнес поступово повертається додому. Так, у 69% підприємств наразі весь персонал знаходиться в Україні, незважаючи на війну, а 25% мають лише частину персоналу за кордоном.

Компанії адаптувалися до нової реальності та увійшли у більш стабільний ритм роботи. Це дало змогу планувати діяльність на рік уперед на відміну від початку війни, коли багато підприємств не могли будувати плани довше, ніж на два-три тижні.

Так, цьогоріч 56% бізнесів планують зберегти свої поточні позиції на ринку. Водночас 30% з них прагнуть розвиватися та масштабуватися.

Окрім цього, деякі компанії прагнуть впроваджувати інновації та диверсифікувати товари та послуги (4%), досліджувати нові ринки (2%) та укладати партнерства (8%) задля руху вперед.

Ці плани на майбутнє також відображаються на кількості підприємств, які планують найняти більше співробітників у 2023 році. Результати опитування свідчать, що 36% з них планують розширювати свої команди, попри серйозні труднощі в управлінні бізнесом під час війни.

Значна кількість українського МСБ (56%) стверджує, що йому не вистачає власних ресурсів для досягнення своїх бізнес-цілей. Проте 44% підприємств вважають, що здатні досягти їх без підтримки ззовні. Ця цифра дає можливість припустити, що велика частина українського бізнесу є достатньо винахідливою, щоб досягти своїх цілей самостійно.

Цей натяк на сильну незалежність ще більше посилюється, якщо поглянути на тих, хто знає про міжнародні або державні програми підтримки (23%), але досі, в основному, не звертався до них по допомогу (81%).

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🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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