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26 травня 2023, 15:06 Читать на русском

Українська авіакомпанія Azur Air Ukraine змінила назву і відновила польоти за кордоном

Українська авіакомпанія Skyline Express, відома раніше як Azur Air Ukraine, відновила польоти після річної перерви. Про це повідомляє avianews.com.

Українська авіакомпанія Skyline Express, відома раніше як Azur Air Ukraine, відновила польоти після річної перерви.
Фото: wikipedia.org

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Відновлення польотів

Авіаперевізник почав здійснювати рейси з Європи на курортні напрямки на нещодавно отриманому літаку Boeing 757−300 з реєстрацією UR-SLE.

26 травня онлайн-радар Flightradar24 зафіксував польоти цього авіалайнера між Катовіце, Варшавою та болгарським морським курортом Бургас.

Skyline Express став четвертою українською авіакомпанією, яка відновила польоти на пасажирських літаках після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Рейси з пасажирами на замовлення інших авіакомпаній та туроператорів зараз також виконують SkyUp та «Роза Вітрів» (Windrose). До осені 2022 року такі перельоти здійснювала МАУ, проте авіаперевізник зупинив свою діяльність через конфлікт акціонерів.

Читайте також: Європейський підрозділ українського лоукостера SkyUp розпочав польоти

Нова назва Azur Air Ukraine

За даними державного реєстру юридичних осіб, авіакомпанія Azur Air Ukraine змінила назву на Skyline Express у березні 2023 року.

Авіаперевізник афілійований з туроператором Anex Tour, який активно працював на російському та українському ринку.

Зараз у росії, як і раніше, продовжує роботу авіакомпанія Azur Air, яку влада США внесла до списку санкцій. Вона літає до Туреччини.

Перейменування Azur Air Ukraine може бути пов’язане з бажанням власників продовжити роботу української авіакомпанії, проте щоб вона не асоціювалася з рф.

Спочатку Azur Air Ukraine мала назву «Ютейр-Україна» та функціонувала як дочка російської авіакомпанії «Ютейр». У 2015 році авіакомпанію викупили структури Anex Tour, і вона отримала назву Azur Air Ukraine.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
nitrolog
nitrolog
26 травня 2023, 15:59
#
Стаття мала починатись не з «Українська авіакомпанія Azur Air Ukraine…»
а «Російська авіакомпанія Azur Air Ukraine…»
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