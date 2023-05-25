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25 травня 2023, 16:42 Читать на русском

Відмова від бандеролей та легалізація поштоматів. Новий закон про поштовий зв'язок

Новий закон України «Про поштовий зв’язок», ухвалення якого дозволило привести у відповідність національне законодавство до законодавства ЄС у сфері надання послуг поштового зв’язку, 25 травня набув чинності. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Новий закон України «Про поштовий зв’язок», ухвалення якого дозволило привести у відповідність національне законодавство до законодавства ЄС у сфері надання послуг поштового зв’язку, 25 травня набув чинності.

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Що відомо про закон

«Новий закон „Про поштовий зв’язок“ стане підґрунтям для впровадження нових послуг, пов’язаних з ІТ-технологіями, зокрема нових засобів оплати та способів доставки відправлень. Також відповідно до нового закону Укрпошта матиме змогу змінювати процеси та підходи в своїй роботі, надавати клієнтам якісно новий сервіс, роблячи його простим і зрозумілим», — йдеться у повідомленні.

Так, закон визначає перелік універсальних послуг, граничну вартість яких встановлює держава: внутрішні прості та реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштові картки.

«Закон встановлює фіксовану кількість універсальних послуг, які буде надавати призначений оператор поштового зв’язку в Україні. При цьому призначений поштовий оператор не буде отримувати компенсації за надання універсальних поштових послуг, проте буде зобов’язаний надавати їх по всій території країни.

Також закон дозволяє використовувати електронні марки та легалізує поштомати для Укрпошти", — пояснили в компанії.

Закон також передбачає, що місця міжнародного поштового обміну (ММПО) відтепер будуть закріплені лише тими операторами, у яких ММПО внесене в реєстр Всесвітнього поштового союзу.

Крім цього, серед нововведень — скасування бандеролей: з 1 липня 2023 Укрпошта більше не прийматиме та не доставлятиме бандеролі.

В Укрпошті запевняють, що скасування бандеролей жодним чином не позначиться на гаманцях клієнтів.

«Доставка по Україні бандеролі вагою до 0,25 кг коштує стільки ж, скільки і доставка листа аналогічної маси, тобто 18 грн для непріоритетного та 22,5 грн для пріоритетного відправлення. Вартість листа та бандеролі вагою до 1 кг коштує 36 грн та 45 грн, а вагою до 2 кг — 48 та 60 грн відповідно», — йдеться у повідомленні.

У компанії закликали клієнтів, хто спеціально придбав марки для відправки бандеролей по Україні чи за кордон, використати їх до 1 липня.

Альтернативою бандеролям стануть листи, дрібні пакети та посилки, додали в Укрпошті.

Скасування бандеролей буде стосуватися і міжнародної доставки.

«До впровадження цих законодавчих змін команда Укрпошти готувалась завчасно, тому ще з 1 квітня 2023 була запущена вигідна альтернатива у вигляді продукту „Дрібний пакет PRIME“, який з 1 червня стане доступний і для США», — резюмувала «Укрпошта».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
HooToo
HooToo
25 травня 2023, 17:22
#
Укрпошта — дно
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