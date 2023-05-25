Відправлення до США стануть дешевшими. Укрпошта знижує тарифи

Що відомо

Зниження тарифів стало можливим завдяки підписанню з Поштою США угоді PRIME.

«Саме так, до коаліції в 67 країн, серед яких наші популярні Канада, Австралія, Велика Британія, приєднується і USPS. Тому відправники матимуть можливість заощаджувати 8%, і все це з повним трекінгом», — зазначив він.

Крім того, 25 травня набирає чинності новий закон про поштовий зв’язок.

«Відповідно з 1 липня така річ, як „бандеролька“, яку треба було обклеювати марками, йде в минуле. Дуже радимо нашим клієнтам максимально використати наші чудові марки для оплати цих пересилань до 1 липня, а після цього просто надсилати посилки, які можна зручно оформити онлайн в особистому кабінеті або в мобільному застосунку. Та одразу й оплатити», — пояснив Смілянський.

За його словами, після ухвалення найближчим часом Кабміном нових поштових правил до закону, також у минуле підуть печатки та сургуч.

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