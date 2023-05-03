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3 травня 2023, 13:46 Читать на русском

росія продовжує торгівлю золотом попри західні санкції — Bloomberg

Хоча російському золоту закрили шлях на західні ринки, маловідомі компанії прийшли на допомогу Москві, що дало змогу знайти нових покупців для свого товару. Про це пише Bloomberg.

Хоча російському золоту закрили шлях на західні ринки, маловідомі компанії прийшли на допомогу Москві, що дало змогу знайти нових покупців для свого товару.

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Торгівля попри санкції

Як пише видання, російське золото стало табу після початку вторгнення в Україну, і минулого літа воно було заблоковане країнами G7 та ЄС.

Це створило великий головний біль для величезної російської золотодобувної промисловості, адже її власний ринок не може поглинути метал на $20 млрд, який щорічно добувається, і все інше дістається центральному банку або іноземним покупцям.

Втім, десятки логістичних фірм та торгівців, які є дрібними гравцями у секторі торгівлі золотом, відтоді взяли на себе торгівлю російським золотом, згідно з даними торговельної фірми ImportGenius, що базуються на даних російської митниці за шість місяців до серпня. І замість того, щоб масові поставки відправлялися до Лондона у сховища таких провідних банківських установ, як JPMorgan Chase&Co та HSBC Holdings Plc, російський товар частинами направляється до таких місць, як Об'єднані Арабські Емірати, Гонконг та Туреччина, де немає жодних обмежень.

Читайте: Санкції працюють: У січні виробництво золота в РФ впало на 46,5% порівняно з груднем

Санкції країн G7 та ЄС забороняють імпорт російського золота на їхні власні ринки та забороняють компаніям, що базуються на них, торгувати їм деінде. Але фірмам у інших країнах, як і раніше, дозволено торгувати російським металом через відсутність вторинних санкцій.

Прогалину заповнили такі компанії як VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd, яка заявляє, що переміщує готівку та золото для деяких найбільших банків КНР.

За даними ImportGenius, з березня по серпень 2022 через Гонконг було відправлено російського золота на 300 млн доларів.

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Джерело: Мінфін
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