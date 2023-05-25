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25 травня 2023, 12:45 Читать на русском

Дедлайн для підвищення ліміту держборгу настане на початку червня — Єллен

Міністр фінансів США Джанет Єллен знову підтвердила в середу, що ресурси її відомства закінчаться на початку червня, якщо Конгрес не схвалить збільшення ліміту держзапозичень. Вона зазначила, що має намір представити точніші оцінки в «найближчому майбутньому». Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Market Watch.

Міністр фінансів США Джанет Єллен знову підтвердила в середу, що ресурси її відомства закінчаться на початку червня, якщо Конгрес не схвалить збільшення ліміту держзапозичень.
Фото: mind.ua
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Під час виступу на заході The Wall Street Journal у середу Єллен сказала, що адміністрація президента США Джо Байдена прагне узгодити з Конгресом підвищення стелі держборгу.

«Ми віддані тому, щоб не допускати неплатежів за держборгом і прагнемо до підвищення стелі держзапозичень», — заявила Єллен, яка брала участь у заході через відеозв'язок.

На запитання, чи опрацьовує Мінфін США сценарій на випадок дефолту спільно з найбільшими фінінститутами країни, вона відповіла, що її відомство «не бере участі в підготовці планів на випадок дефолту».

За словами Єллен, Мінфіну і Байдену доведеться ухвалити низку складних рішень, якщо Конгрес не схвалить збільшення ліміту держборгу США.

«Ми не зможемо виконувати деякі зобов'язання, — сказала вона, додавши, що встановлювати пріоритети для платежів неможливо. — Нам просто необхідно підняти стелю держборгу».

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті заявив у середу, що поспілкувався з групою переговірників від Білого дому, і обговорення цього питання продовжиться.

Переговори по боргу

Останній на сьогодні раунд переговорів про підвищення боргової стелі у США відбувся 24 травня. Як повідомляє Reuters, зустріч між президентом Джо Байденом і спікером Палати представників Кевіном Маккарті тривала чотири години й буде продовжена пізніше.

Маккарті заявив, що у переговорах є прогрес і він сподівається на досягнення компромісу.

«Ми досягли певного прогресу у цій роботі. Тож це дуже позитивно. Я хочу переконатися, що ми дійшли правильної угоди. Я бачу, що ми працюємо у цьому напрямі», — сказав він.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр теж визнала, що переговори були плідними. «Якщо все триватиме в дусі доброї волі, ми зможемо дійти згоди», — наголосила вона на брифінгу під час переговорів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Kharakternyk
Kharakternyk
25 травня 2023, 12:50
#
Без дефолту їм не проштовхнути CBDC.
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0
gorobezus
gorobezus
25 травня 2023, 13:06
#
Да ладно, вот никогда такого не было и вот опять. Поднимут, куда они денутся. Бездельникам пособие порежут и нет проблем. На их месте я бы по другому поводу беспокоился. Во всех развитых странах ща крайне неприятная демография, а замещение белых людей латиносами и прочими им подобными — решение так себе, нормальное только на коротком отрезке, и чреватое очешуительными проблемами в длинной перспективе. И да, исчерпание легкодоступных энергоресурсов тож не за горами, а ДЕШЕВОЙ замены нефти, газу и углю — нет даже в видимой перспективе, все научные исследования последних лет в этом направлении — пилеж бабла. Фундаментальные прорывы отсутствуют как вид. Впрочем причины тоже ясны — нездоровая структура экономики и неприятная демография.
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