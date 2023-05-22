Байден виключив оголошення дефолту у США

Президент США Джо Байден відкидає оголошення про дефолт у країні, закликав Конгрес до роботи над вирішенням питання підвищення ліміту держборгу. Про це він заявив на пресконференції у Хіросімі.

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Дефолт у США

«Дефолт неприпустимий. Америка ніколи не оголошувала дефолт за борговими зобов'язаннями і ніколи не оголосить», — заявив Байден. При цьому він визнав, що консенсусу з республіканцями щодо низки ключових питань, пов'язаних із цими проблемами, поки що немає.

Президент також закликав Конгрес США працювати над питанням підвищення ліміту держборгу країни. Зокрема, він звернувся до республіканців у Конгресі відступити «від своєї крайньої позиції».

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«Республіканцям час визнати, що двопартійна угода не може бути укладена виключно на умовах їхньої партії», — сказав Байден.

Він додав, що пізніше в неділю на шляху до Вашингтона він вкотре обговорить зі спікером Палати представників, республіканцем Кевіном Маккарті, питання ліміту боргу.