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25 травня 2023, 10:03 Читать на русском

Fitch поставило на перегляд кредитний рейтинг США через загрозу дефолту

Агентство Fitch помістило кредитний рейтинг США на перегляд з можливістю зниження у зв'язку з наближенням 1 червня — дати, після якої країна може допустити дефолт за своїми зобов'язаннями. Про це йдеться у повідомленні агентства, пише Ліга.

Агентство Fitch помістило кредитний рейтинг США на перегляд з можливістю зниження у зв'язку з наближенням 1 червня — дати, після якої країна може допустити дефолт за своїми зобов'язаннями.

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Що буде з рейтингом США

Fitch — одне з трьох основних кредитних рейтингових агентств разом з Moody’s і S&P — повідомило, що може знизити рейтинг США, який зараз знаходиться на найвищому рівні AAA, якщо Конгрес не підвищить або не призупинить ліміт державного боргу.

«Fitch все ще очікує, що питання ліміту державного боргу буде вирішене до дня Х. Однак ми вважаємо, що ризики того, що ліміт боргу не буде підвищено чи призупинено, підвищилися. Отже, уряд може почати пропускати платежі за деякими своїми зобов'язаннями», — попередило агентство.

У такому випадку суверенний рейтинг дефолту емітента знизять до рівня обмеженого дефолту (RD), рейтинг паперів, за якими США не заплатять, — до дефолтного рівня (D), а рейтинг паперів з виплатами протягом наступних 30 днів — до сміттєвого рівня (CCC).

Востаннє Fitch ставило рейтинг США на перегляд у жовтні 2013 року, коли також були проблеми з підвищенням ліміту держборгу; тоді пониження так і не сталося.

Переговори по боргу

Останній на сьогодні раунд переговорів про підвищення боргової стелі у США відбувся 24 травня. Як повідомляє Reuters, зустріч між президентом Джо Байденом і спікером Палати представників Кевіном Маккарті тривала чотири години й буде продовжена пізніше.

Маккарті заявив, що у переговорах є прогрес і він сподівається на досягнення компромісу.

«Ми досягли певного прогресу у цій роботі. Тож це дуже позитивно. Я хочу переконатися, що ми дійшли правильної угоди. Я бачу, що ми працюємо у цьому напрямі», — сказав він.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр теж визнала, що переговори були плідними. «Якщо все триватиме в дусі доброї волі, ми зможемо дійти згоди», — наголосила вона на брифінгу під час переговорів.

Джерело: Мінфін
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