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25 травня 2023, 10:43 Читать на русском

Збитки України через простої кораблів перевищили $1 мільярд

Збитки, які зазнала Україна через простої кораблів у чергах зернового коридору, склали понад $1 млрд. Про це заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов.

Збитки, які зазнала Україна через простої кораблів у чергах зернового коридору, склали понад $1 млрд.
Фото: ubr.ua

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Збитки України

«Це ті гроші, які не отримали українські сільгоспвиробники. Це ті гроші, які трейдери заплатили власникам суден за те, що кораблі стояли дуже довго у черзі», — пояснив він.

На сьогоднішній момент росія не приймає планів та умов України щодо формування черговості перевірок суден, що не дозволяє портовим терміналам працювати ритмічно.

Зерновий коридор хоч і є дуже ефективним каналом постачань українських сільгосптоварів за кордон, але ним було відправлено клієнтам 50% усієї експортованої агропродукції, зазначив президент УЗА. Інші 50% експортувалися альтернативними шляхами: через Дунай, залізницею та автотранспортом.

За оцінками Горбачова, з початку повномасштабного вторгнення рф вкрала вже близько 4 млн тонн українського зерна і намагається продати його за кордон. Основні покупці — країни, які перебувають під санкціями. Але торгувати краденим товаром росії стає дедалі складніше.

«Були вже випадки, коли навіть Лівія відмовилася купувати таке зерно», — розповів Горбачов.

Також росія переманює покупців української агропродукції. Як приклад, Горбачов навів Єгипет, де країна-агресор збільшила свої позиції.

«Покупці, які беруть це зерно, хочуть ритмічного постачання. Річ у тому, що коли купують пшеницю, її купують на млин, у якого вже є споживач — той, хто пектиме з неї хліб. А якщо ми не знаємо, коли це судно прийде — через 20 чи 40 днів, покупець обирає собі ритмічнішого та надійнішого постачальника», — пояснив він.

Нагадаємо

З моменту підписання 22 липня в Туреччині Чорноморської зернової ініціативи, підтриманої ООН, з українських портів було експортовано мільйони тонн зерна та інших продуктів харчування, що допомогло знизити світові ціни на продовольство з рекордно високих рівнів.

Під час переговорів росія запропонувала продовжити угоду на 60 днів, що вдвічі менше, ніж попередній термін, але Україна відхилила цю пропозицію.

Так звана «зернова угода» була вперше укладена за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року терміном на 120 днів. Вона дозволила транспортувати українські сільськогосподарські товари через Чорне море на світовий ринок. У листопаді угоду продовжили ще на 120 днів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 травня 2023, 10:58
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Не удивительно, ведь россия воюет с Украиной по всем фронтам,
и экономический фронт не менее важен, чем боевые действия в Бахмуте.
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+26
kadaad1988
kadaad1988
25 травня 2023, 11:05
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Не Украины, а зернотрейдеров, не нужно тут рассказывать сказки!!! А зернотрейдеры к Украине не имеют никакого отношения, кроме того, что зарабатывают на украинском зерне.
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JWT
JWT
25 травня 2023, 14:13
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Ціла галузь не приносить гроші країні… майже повірив … ніт
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Kidav
Kidav
25 травня 2023, 11:13
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Корабли не возят зерно, «журналюге» бы почитать разницу между судном и кораблем!
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