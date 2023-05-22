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22 травня 2023, 8:34 Читать на русском

«Зернова угода»: росія майже місяць блокує вхідний флот на порт «Південний»

Робота «Зернової ініціативи» поновилася, але росія в СКЦ продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт «Південний». Про цейдеться у повідомленні Мінінфраструктури.

Робота «Зернової ініціативи» поновилася, але росія в СКЦ продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт «Південний».
Фото: wikipedia.org

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Блокування порту

Так, 19 травня, було проінспектовано 3 судна, які йдуть на завантаження до портів «Одеса» та «Чорноморськ». В інспекції і реєстрації суден на порт «Південний» росія відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.

20 травня російська делегація в СКЦ погодилася провести 7 інспекцій вхідного флоту на порти «Одеса» та «Чорноморськ», але провела лише 2. Всі заявлені на порт «Південний» росія знов викреслила як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану.

21 травня заплановано лише 4 інспекцій, але знов без суден на порт «Південний».

Таку деструктивну політику країна-агресор здійснює вже майже місяць, з 29 квітня 2023 року.

Читайте: «Зернову угоду» продовжили на два місяці — Ердоган

Наразі в порту «Південний» понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, в тому числі Африка та Азія, має бути завантажено на 26 суден, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини.

Порт «Південний» через брак флоту зупинено. Фактично росія не допускає його до участі в «Зерновій ініціативі», що є черговим грубим порушенням підписаної угоди.

Таким чином росія знайшла новий шлях, як зменшити ефективність «Зернової угоди» і відповідно зменшити експорт на потреби світу. Адже порт «Південний» є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів.

Росія вкотре демонструє, що для неї не існує ані норм міжнародного права, ані принципів. Країна-агресор не планує виконувати домовленості, під якими вона сама підписалась, і продовжує використовувати їжу, як зброю в політиці шантажу.

Нагадаємо

З моменту підписання 22 липня в Туреччині Чорноморської зернової ініціативи, підтриманої ООН, з українських портів було експортовано мільйони тонн зерна та інших продуктів харчування, що допомогло знизити світові ціни на продовольство з рекордно високих рівнів.

Під час переговорів Росія запропонувала продовжити угоду на 60 днів, що вдвічі менше, ніж попередній термін, але Україна відхилила цю пропозицію.

Так звана «зернова угода» була вперше укладена за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року терміном на 120 днів. Вона дозволила транспортувати українські сільськогосподарські товари через Чорне море на світовий ринок. У листопаді угоду продовжили ще на 120 днів.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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