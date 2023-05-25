В Укренерго повідомили, коли Україна може відновити експорт електроенергії

Станом на 24 травня Україна призупинила експорт електроенергії , але з вихідних або з наступного тижня буде переглянутий баланс і, можливо, експорт відновиться в певних обмежених обсягах. Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Коли очікувати відновлення

«Призупинення експорту електроенергії — тимчасове явище, воно не є аналогом того рішення, яке було прийнято 11 жовтня минулого року, коли через початок обстрілів було повністю припинено експорт на невизначений термін. Зараз це ситуативне рішення, яке прийнято „Укренерго“ для забезпечення постачання електроенергії українським споживачам і бізнесу», — зазначив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

«Ми очікуємо, що з вихідних або з наступного тижня буде переглянутий баланс і, можливо, експорт відновиться в певних обмежених обсягах», — додав він.

Чому зупинили експорт

Відсутність експорту електроенергії з України пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом всієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання.

В Укренерго уточнили, що зараз виробленої електроенергії вистачає для забезпечення потреб споживачів.

Наразі складною залишається ситуація поблизу лінії фронту. За останню добу через російські обстріли та пошкодження мереж обленерго були знеструмлені споживачі на Донеччині та Сумщині.

Також внаслідок відключення однієї з ліній обленерго наразі обмежена видача потужності електростанції на сході країни.

Куди експортували електроенергію

Україна з 15 травня розпочала комерційний експорт електроенергії в Польщу через відновлену лінію електропередачі Хмельницька АЕС — Жешув, яка не використовувалася з початку 1990-х років.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод 10% знижка: minfin10.