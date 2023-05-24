Станом на 1 травня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала майже 1 067,3 млрд грн, що на 5,2 млрд грн перевищує показник станом на 1 квітня п.р. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
Сума вкладів фізосіб у банках протягом квітня зросла на 5,2 мільярда
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Вклади фізосіб
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок травня 2023 року:
- вклади у національній валюті — 656,0 млрд грн;
- вклади в іноземній валюті — 411,2 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2023 року становила 3,0%, а сума їх вкладів склала 120,0 млрд грн (11,2% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).
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Нагадаємо
З 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.
Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
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