Сума вкладів фізосіб у банках протягом квітня зросла на 5,2 мільярда

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2023 року становила 3,0%, а сума їх вкладів склала 120,0 млрд грн (11,2% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

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Нагадаємо

З 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

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