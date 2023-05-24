Ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Як наслідок, станом на 23 травня енергетики фіксують пошкодження інфраструктури та знеструмлення у шести областях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Міненерго: Через обстріли знеструмлено споживачів у шести областях
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Знеструмлення областей
Зокрема, в Донецькій області через бойові дії знеструмлено 14 населених пунктів, без світла залишилися 8,9 тис. споживачів. Після останнього масованого обстрілу також знеструмленою залишається шахта, іншу — вдалося заживити.
Також унаслідок обстрілів у Запорізькій області знеструмлено чотири населених пункти, а на Сумщині без енергопостачання лишилися 2,4 тис. споживачів.
Окрім цього, через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, за добу вдалося повернути світло для майже 22 тисяч споживачів. Більшість із них — у Донецькій та Запорізькій областях.
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