Капіталізація європейських виробників люксу впала на $30 мільярдів

Капіталізація найбільших виробників предметів розкоші впала на $30 млрд за один день через побоювання скорочення попиту, підрахувало агентство Bloomberg.

Цього року папери продемонстрували бурхливе зростання, викликане відновленням попиту у світі, зокрема завдяки зняттю антиковідних обмежень у Китаї та відновленню міжнародних пасажирських авіаперевезень.

За останній рік сектор виробників предметів розкоші став для європейського фондового ринку тим самим, чим великі технологічні компанії є для США: групою емітентів, що лідирують, чиє зростання зберігається навіть при підйомі та спаді економіки.

За словами аналітика інвестиційного банку Morgan Stanley Едуарда Обена, у США спостерігаються «стримані» показники продажів люксових товарів, тоді як попит відновлюється в інших країнах. І Азія, і США залишаються важливими ринками для європейських компаній, які виробляють преміальні товари.

За даними Morgan Stanley, на Азію, за винятком Японії, припадало 30% продажів товарів преміум-класу LVMH у 2022 році, а на США — 27%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що акції LVMH злетіли до рекордного рівня після того, як китайські покупці вийшли з карантину. На торгах у Парижі акції зросли на 5%, піднявши ринкову вартість LVMH приблизно до 440 млрд євро, що є найвищим показником у Європі.

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