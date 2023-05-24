За підсумками торгової сесії 23 травня акції французького будинку моди Hermes International на торгах у Парижі впали на 6,54%, до 1890 євро, свідчать дані фондової біржі Euronext.
Капіталізація європейських виробників люксу впала на $30 мільярдів
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Як змінилася вартість акцій
Папери Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) подешевшали на 5,01% (€834,2), акції власника бренду Gucci — Kering — знизилися на 2,97% (€525,9).
Капіталізація найбільших виробників предметів розкоші впала на $30 млрд за один день через побоювання скорочення попиту, підрахувало агентство Bloomberg.
За останній рік сектор виробників предметів розкоші став для європейського фондового ринку тим самим, чим великі технологічні компанії є для США: групою емітентів, що лідирують, чиє зростання зберігається навіть при підйомі та спаді економіки.
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Цього року папери продемонстрували бурхливе зростання, викликане відновленням попиту у світі, зокрема завдяки зняттю антиковідних обмежень у Китаї та відновленню міжнародних пасажирських авіаперевезень.
За словами аналітика інвестиційного банку Morgan Stanley Едуарда Обена, у США спостерігаються «стримані» показники продажів люксових товарів, тоді як попит відновлюється в інших країнах. І Азія, і США залишаються важливими ринками для європейських компаній, які виробляють преміальні товари.
За даними Morgan Stanley, на Азію, за винятком Японії, припадало 30% продажів товарів преміум-класу LVMH у 2022 році, а на США — 27%.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що акції LVMH злетіли до рекордного рівня після того, як китайські покупці вийшли з карантину. На торгах у Парижі акції зросли на 5%, піднявши ринкову вартість LVMH приблизно до 440 млрд євро, що є найвищим показником у Європі.
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