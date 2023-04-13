Акції LVMH злетіли до рекорду після того, як китайські покупці вийшли з карантину

Акції LVMH зросли до рекорду після того, як китайські покупці вийшли з найсуворіших у світі карантинних обмежень і почали купувати продукцію бренду, що призвело до різкого зростання продажів у власника Louis Vuitton. Про це повідомляє Bloomberg.

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Органічні продажі в найбільшому підрозділі групи, який продає модні вироби та шкіряні вироби, зросли на 18% у I кварталі — це майже вдвічі більше, ніж очікували аналітики. Зростання підрозділу в Китаї досягло двозначного відсотку, повідомив аналітикам у середу фінансовий директор Жан-Жак Гіоні.

За його словами, LVMH «надзвичайно оптимістично налаштований» щодо Китаю у 2023 році. Однак виконавчий директор сказав, що LVMH спостерігає уповільнення зростання в США, при цьому особливо постраждали попит на коньяк і продажі шкіряних виробів.

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На торгах у Парижі акції зросли на 5%, піднявши ринкову вартість LVMH приблизно до 440 млрд євро, що є найвищим показником у Європі.