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14 квітня 2023, 15:05 Читать на русском

Статки глави LVMH Арно за день стрибнули на $12 мільярдів, залишивши Маска ще більше позаду

Статки Бернара Арно підскочили за день на $12 млрд після того, як гігант предметів розкоші Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) прозвітував про різке зростання продажів у минулому кварталі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власний Індекс мільярдерів.

Статки Бернара Арно підскочили за день на $12 млрд після того, як гігант предметів розкоші Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) прозвітував про різке зростання продажів у минулому кварталі.
Фото: itc.ua

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Статки Арно у четвер, 13 квітня, зросли на $12 млрд до майже $210 млрд, що є рекордним показником і другим найбільшим одноденним зростанням за всю історію.

Так, Бернар Арно зміцнює свою позицію як найзаможнішої людини світу після того, як декілька разів витісняв з першого місця мільярдера Ілона Маска.

Статки Маска наразі становлять $180 млрд після того, як він заробив $3,8 млрд.

Зростання статків Арно

Зростання статків Арно сталося після того, як інвестори зраділи квартальним продажам, опублікованим виробником сумок Louis Vuitton, шампанського Moet & Chandon і суконь Christian Dior.

Акції LVMH зросли на 5,7% до рекордного рівня, що вивело її в топ-10 світових компаній з ринковою капіталізацією $444 млрд євро.

На початку квітня 74-річний Арно, родина якого володіє 48% капіталу LVMH, приєднався до Маска і засновника Amazon Джеффа Безоса, чиї статки перевищили $200 млрд. При чому Арно став першою людиною за межами США, якій вдалося досягти такого результату.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що акції LVMH злетіли до рекордного рівня після того, як китайські покупці вийшли з карантину. На торгах у Парижі акції зросли на 5%, піднявши ринкову вартість LVMH приблизно до 440 млрд євро, що є найвищим показником у Європі.

В грудні 2022 року Ілон Маск поступився першим місцем у рейтингу Forbes Real Time Billionaires Бернару Арно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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