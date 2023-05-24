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24 травня 2023, 10:44 Читать на русском

Укрзалізниця анонсувала оновлений графік руху на літній сезон

Укрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху потягів на літній сезон. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Укрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху потягів на літній сезон.
Фото: focus.ua

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Нові рейси

  • потяг № 40/39 Запоріжжя — Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття — від Славсько до Берегово;
  • потяг № 148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям Черкащини зручно планувати свій відпочинок у моря.

Ще два потяги Укрзалізниці з нового графіка змінять свій маршрут прямування задля нових сполучень:

  • № 13/14 Київ — Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Півд.), що дасть мешканцям Поділля та Тернопільщини зручне сполучення з рекреаційними зонами Закарпаття;
  • № 234/233 Київ — Покровськ — Львів курсуватиме через Павлоград, даючи його мешканцям довгоочікуване сполучення з Києвом та Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом.

Читайте: Укрзалізниця планує запустити окремі купе для жінок

Чотирьом потягам Укрзалізниці подовжено маршрут прямування:

  • № 43/44 «Стефанія Експрес» Івано-Франківськ — Київ — Івано-Франківськ тепер прямуватиме до Черкас, даючи мешканцям Черкащини нове зручне сполучення з Прикарпаттям;
  • № 105/106 Одеса — Київ — Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дозволить сумчанам діставатись приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;
  • № 63/64 Харків — Київ — Харків опціонально з нового графіка зможе курсувати до та зі Львова;
  • № 53/54 Одеса — Дніпро — Одеса опціонально з нового графіка зможе курсувати до та із Запоріжжя.

Також буде зменшено час на шляху прямування для понад 35 потягів, зокрема, №¾ Запоріжжя — Ужгород, № 15/16 Харків — Ясіня, № 17/18 Харків — Ужгород, № 29/30 Київ — Ужгород, № 749/750 Київ — Чоп, Ужгород, № 779/780 Київ — Суми, № 790/789−792/791 Київ — Кропивницький/Кременчук та іншим.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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