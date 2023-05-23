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23 травня 2023, 17:01 Читать на русском

Укрзалізниця планує запустити окремі купе для жінок

Укрзалізниця активно працює над питанням посилення безпекових заходів у пасажирських потягах. Зокрема, компанія розглядає можливість запровадження жіночих купе. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Укрзалізниця активно працює над питанням посилення безпекових заходів у пасажирських потягах.
Фото: focus.ua

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Що відомо

Зазначається, що наразі розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

«Безпека українців — незалежно від гендеру — є нашим фундаментальним пріоритетом, особливо в період повномасштабної війни. Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане „пілот“ з жіночими купе», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

За його словами, УЗ тестуватиме їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення щодо масштабування, яке буде залежати від реального попиту та відгуків.

Наразі всі нові та модернізовані вагони Укрзалізниці — а це близько 15% вагонів у активному використанні — обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.

Нагадаємо

У 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+42
MaxTirpiz
MaxTirpiz
23 травня 2023, 17:10
#
А ще окремі купе для меншин і трансгендерів
+
0
mlp711141
mlp711141
23 травня 2023, 17:57
#
А ще окремі купе для меншин

Для трансгендеров, соглашусь, надо. А меньшинствами кого считаешь? Интерсекс-людей (с нарушением формирования пола) будет больше, чем трансгендеров. Сколько рыжеволосых от природы, примерно столько и интерсексов. Вот только не все об этом скажут. Что трансгендеры, что интерсекс-люди могут это скрывать. А вот если это синдромы Клайнфельтера, Де-Ля-Шапеля и им подобные во внешних проявлениях в телосложении — это трудно скрыть от окружающих, и такие люди часто нуждаются в дополнительной защите.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
23 травня 2023, 17:40
#
А для собак???
+
+57
bonv
bonv
23 травня 2023, 17:48
#
Можна ще окремо пенсіонерів:)))
+
0
mlp711141
mlp711141
23 травня 2023, 17:58
#
Тоже неплохо бы…
+
0
bonv
bonv
23 травня 2023, 19:10
#
Для одружених і неодружених теж окремо?:)
+
+15
BEZE
BEZE
23 травня 2023, 19:02
#
Перестань;))
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