Укрзалізниця активно працює над питанням посилення безпекових заходів у пасажирських потягах. Зокрема, компанія розглядає можливість запровадження жіночих купе. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Укрзалізниця планує запустити окремі купе для жінок
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Що відомо
Зазначається, що наразі розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.
«Безпека українців — незалежно від гендеру — є нашим фундаментальним пріоритетом, особливо в період повномасштабної війни. Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане „пілот“ з жіночими купе», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
За його словами, УЗ тестуватиме їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення щодо масштабування, яке буде залежати від реального попиту та відгуків.
Наразі всі нові та модернізовані вагони Укрзалізниці — а це близько 15% вагонів у активному використанні — обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.
Нагадаємо
У 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах.
Коментарі - 7
Для трансгендеров, соглашусь, надо. А меньшинствами кого считаешь? Интерсекс-людей (с нарушением формирования пола) будет больше, чем трансгендеров. Сколько рыжеволосых от природы, примерно столько и интерсексов. Вот только не все об этом скажут. Что трансгендеры, что интерсекс-люди могут это скрывать. А вот если это синдромы Клайнфельтера, Де-Ля-Шапеля и им подобные во внешних проявлениях в телосложении — это трудно скрыть от окружающих, и такие люди часто нуждаются в дополнительной защите.