Укрзалізниця планує запустити окремі купе для жінок

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Що відомо

Зазначається, що наразі розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

«Безпека українців — незалежно від гендеру — є нашим фундаментальним пріоритетом, особливо в період повномасштабної війни. Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане „пілот“ з жіночими купе», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

За його словами, УЗ тестуватиме їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення щодо масштабування, яке буде залежати від реального попиту та відгуків.

Наразі всі нові та модернізовані вагони Укрзалізниці — а це близько 15% вагонів у активному використанні — обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.

Нагадаємо

У 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах.