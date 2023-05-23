Голова НБУ розповів про перспективи скасування валютних обмежень

Голова Національного банку Андрій Пишний розповів про перспективи скасування валютних обмежень. Зараз регулятор зосереджений на створенні передумов, щоб поступово повертатися до ринкових засад курсоутворення, сказав Пишний в ефірі телеканалу «Рада».

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Ринковий курс

«Ми не прив’язані до календаря подій, ми прив’язані до створення необхідних передумов», — наголосив голова НБУ.

Поверненню до ринкового курсу нині, зокрема, сприяє зниження інфляції та зростання привабливості гривневих заощаджень.

«Інфляція у квітні сповільнилася нижче 18%. Банки пропонують практично таку саму ставку за депозитами. Це дає змогу відчувати впевненість, що ваші заощадження не знецінюються, і вам не треба в момент, коли НБУ зніме адміністративні обмеження, витягувати свою гривню і бігти на готівковий валютний ринок для того, щоб її конвертувати. Навіщо? Адже вона працює», — пояснив Пишний.

Він також відзначив стабільну ситуацію на валютному ринку.

«У серпні 2022 року різниця між офіційним обмінним курсом та готівковим була майже 25%. Яка зараз? 2%. Ми прибрали з ринку схеми, які генерували „темний попит“. Зокрема ми привели у відповідність умови функціонування грального бізнесу, який формував абсолютно непродуктивний попит на валюту», — зазначив голова НБУ.

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Пишний додав, що НБУ насамперед переглядатиме ті обмеження, пом’якшення яких дасть змогу забезпечити приплив капіталу в країну. Максимальний режим сприяння матимуть нові кредити та інвестиції.

Нагадаємо

Нацбанк відмовився від гнучкого валютного курсу задля контролю інфляції. Фіксація офіційного обмінного курсу та введення жорстких адмінобмежень з початку повномасштабного вторгнення дали змогу уникнути відпливу капіталу, взяти інфляцію під контроль та забезпечити ресурсами потреби України, пов’язані з обороною.

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