Хмарний підрозділ китайської Alibaba Group розпочав серію скорочень співробітників, під які можуть потрапити до 7% всього персоналу, повідомили Bloomberg інформовані джерела.
Alibaba планує скоротити до 7% усього персоналу — Bloomberg
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Що відомо
За їхніми словами, компанія вже почала інформувати працівників, які будуть звільнені. Їм Alibaba пропонує вихідну допомогу або можливість переведення в інші підрозділи, хоча переведення не гарантується, уточнив один із співрозмовників агентства.
Скорочення спрямовані на оптимізацію хмарного бізнесу, який Alibaba планує виділити в окрему компанію протягом року, наголосив один із джерел Bloomberg.
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Нагадаємо
Наприкінці березня Alibaba Group оголосила про поділ свого бізнесу на шість основних підрозділів, які самостійно залучатимуть кошти та плануватимуть первинні розміщення акцій.
Кожна бізнес-група матиме власні поради директорів і в майбутньому матимуть можливість проводити незалежне фінансування та лістинг.
В результаті будуть створені Alibaba Cloud Intelligence (хмарний бізнес), Taobao Tmall (підрозділ онлайн-покупок), International Digital Commerce (цифровий бізнес-підрозділ), Local Life (включає бізнес з доставки їжі), Cainiao (логістика) та Dawen Entertainment (цифрові медіа та розваги).
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Найбільший з нових бізнесів — Alibaba Cloud — очолить нинішній гендиректор Alibaba Group Деніел Чжан. Декілька днів тому він повідомив, що в результаті реорганізації китайський технологічний гігант повністю відмовиться від контролю над бізнесом Alibaba Cloud.
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