Alibaba планує скоротити до 7% усього персоналу — Bloomberg

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

23 травня 2023, 15:59 Читать на русском

Alibaba планує скоротити до 7% усього персоналу — Bloomberg

Хмарний підрозділ китайської Alibaba Group розпочав серію скорочень співробітників, під які можуть потрапити до 7% всього персоналу, повідомили Bloomberg інформовані джерела.

Хмарний підрозділ китайської Alibaba Group розпочав серію скорочень співробітників, під які можуть потрапити до 7% всього персоналу, повідомили Bloomberg інформовані джерела.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЗа їхніми словами, компанія вже почала інформувати працівників, які будуть звільнені.
Фото: parlament.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За їхніми словами, компанія вже почала інформувати працівників, які будуть звільнені. Їм Alibaba пропонує вихідну допомогу або можливість переведення в інші підрозділи, хоча переведення не гарантується, уточнив один із співрозмовників агентства.

Скорочення спрямовані на оптимізацію хмарного бізнесу, який Alibaba планує виділити в окрему компанію протягом року, наголосив один із джерел Bloomberg.

Alibaba за день подорожчала на $32 мільярди

Нагадаємо

Наприкінці березня Alibaba Group оголосила про поділ свого бізнесу на шість основних підрозділів, які самостійно залучатимуть кошти та плануватимуть первинні розміщення акцій.

Кожна бізнес-група матиме власні поради директорів і в майбутньому матимуть можливість проводити незалежне фінансування та лістинг.

В результаті будуть створені Alibaba Cloud Intelligence (хмарний бізнес), Taobao Tmall (підрозділ онлайн-покупок), International Digital Commerce (цифровий бізнес-підрозділ), Local Life (включає бізнес з доставки їжі), Cainiao (логістика) та Dawen Entertainment (цифрові медіа та розваги).

Читайте: Засновник Alibaba Джек Ма повертається до Китаю — ЗМІ

Найбільший з нових бізнесів — Alibaba Cloud — очолить нинішній гендиректор Alibaba Group Деніел Чжан. Декілька днів тому він повідомив, що в результаті реорганізації китайський технологічний гігант повністю відмовиться від контролю над бізнесом Alibaba Cloud.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті .

Промокод знижку 10%: minfin10.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами