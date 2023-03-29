Alibaba за день подорожчала на $32 мільярди

Новини про реорганізацію китайської компанії Alibaba викликали зростання цін на її акції та збільшили ринкову вартість більш ніж на $30 млрд. Акції техногіганта у Гонконгу злетіли більш як на 16%. За оцінками Morgan Stanley, сукупна вартість Alibaba тепер може досягати $530 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що китайський лідер онлайн-торгівлі здивував ринки, оголосивши напередодні плани розділити свою імперію, вартістю $220 млрд на той час, на шість підрозділів. Кожен із них зможе незалежно від інших залучати кошти та провести власне IPO.

Здійснюючи найбільшу перебудову у своїй історії, Alibaba намагається вирішити два завдання, які вислизнули від багатьох її конкурентів, — заспокоїти як уряд, який не довіряє великим компаніям, так і інвесторів, травмованих багаторічним регулятивним репресивним режимом.

Перехід до структури холдингової компанії є рідкісним явищем для великих китайських технологічних компаній і може стати прикладом для таких конкурентів, як оператор WeChat Tencent.

Крім того, зазначається, що акції конкурентів, включно з Tencent Holdings, також зросли — інвестори очікують, що конкуренти Alibaba можуть вдатися до аналогічних дій в умовах послаблення регуляторного режиму.

Нові підрозділи

Alibaba виділить такі підрозділи:

Alibaba Cloud Intelligence (хмарні сервіси та штучний інтелект);

Taobao Tmall Commerce Group (цифрові торгові майданчики, включаючи Taobao та Tmall);

Local Services Group (служба доставки їжі та картографічні сервіси);

Cainiao Smart Logistics (логістика);

Global Digital Commerce Group (міжнародні підприємства Alibaba, включаючи AliExpress та Lazada);

Digital Media and Entertainment Group (стрімінгові сервіси та кінобізнес).

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що засновник Alibaba та один із найвідоміших китайських підприємців Джек Ма повернувся до Китаю, завершивши більш ніж річне перебування за кордоном, яке, на думку представників індустрії, відбивало настрої приватного бізнесу Китаю.