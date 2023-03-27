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27 березня 2023, 11:55 Читать на русском

Засновник Alibaba Джек Ма повертається до Китаю — ЗМІ

Засновник Alibaba та один із найвідоміших китайських підприємців Джек Ма повернувся до Китаю, завершивши більш ніж річне перебування за кордоном, яке, на думку представників індустрії, відображало настрої приватного бізнесу Китаю. Про це пише Reuters із посиланням на публікацію китайської газети South China Morning Post.

Засновник Alibaba та один із найвідоміших китайських підприємців Джек Ма повернувся до Китаю, завершивши більш ніж річне перебування за кордоном, яке, на думку представників індустрії, відображало настрої приватного бізнесу Китаю.

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Повернення Ма

Ма, один з найвідоміших китайських підприємців, покинув материковий Китай наприкінці 2021 року, і відтоді його бачили на фотографіях в Японії, Австралії та Таїланді.

«Колись один з найвідвертіших бізнесменів країни, він відійшов від публічної уваги наприкінці 2020 року після критики китайської регуляторної системи, яку згодом звинуватили в тому, що вона спровокувала широкомасштабні регуляторні репресії з боку Пекіна.

Хоча в останні місяці китайська влада заявила, що припинила репресії і шукатиме шляхи підтримки приватного сектору, китайські підприємці заявили, що розглядають рішення Ма залишитися за кордоном як фактор, що перешкоджає довірі", — пише агентство.

Акції Alibaba в Гонконзі зросли більш ніж на 4% після публікації матеріалу SCMP.

SCMP не вказала, коли Ма повернувся до Китаю, але з посиланням на джерела повідомляється, що він відвідав школу, яку заснував у місті Ханчжоу, де розташовані Alibaba і компанія Ant Group, що займається фінтехом.

Alibaba не одразу відповіла на прохання про коментар.

Передісторія

У жовтні 2020 року Ма виступив на шанхайському форумі з критикою китайської влади у сфері фінансового регулювання. Через кілька днів після цього китайська влада скасувала IPO Ant Group, що готувалося, обсяг якого мав скласти $37 млрд.

Надалі Alibaba була оштрафована на рекордні $2,8 млрд у зв'язку з антимонопольними порушеннями.

Після шанхайського форуму та скасування IPO Ant Group Ма перестав з'являтися на публіці.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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