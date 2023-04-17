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17 квітня 2023, 12:48 Читать на русском

За рік Україна втратила 1,2 мільйона робочих місць — Пенсійний фонд

Кількість осіб, із доходів яких сплачувалися страхові внески, зменшилася за рік на 1,2 мільйона — з 9,81 млн до 8,63 млн. Про це в телеграм-каналі написала ексголова Податкового комітету Ніна Южаніна посилаючись на дані ПФУ.

Кількість осіб, із доходів яких сплачувалися страхові внески, зменшилася за рік на 1,2 мільйона — з 9,81 млн до 8,63 млн.
Фото: phm.gov.ua

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За словами Южаніної, загальна чисельність застрахованих осіб (тих, за яких сплачується ЄСВ) на кінець року становила 10,8 млн осіб, з яких найманих працівників — 8,6 млн осіб.

«Водночас пенсії минулого року виплачувалися 10,69 млн пенсіонерів. Виходить приблизно 1:1», — зазначила вона.

Крім того, ексголова Податкового комітету написала, що при цьому кількість осіб, із доходів яких сплачувалися страхові внески, зменшилася за рік на 1,2 мільйона — з 9,81 млн до 8,63 млн.

Читайте: З початку року середня пенсія в Україні зросла на 13,3%

«Фактично маємо офіційно підтверджену втрату 1,2 млн робочих місць в Україні», — підсумувала вона.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що станом на 1 квітня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 059 978 українців. Це становить 9,9% від загальної кількості пенсіонерів (10 697 170 осіб).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
17 квітня 2023, 14:31
#
Пенсійний фонд відразу відчув… ПФ — це бездонна прірва.
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