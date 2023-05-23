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23 травня 2023, 10:01 Читать на русском

Китай збудує залізницю до Європи в обхід росії

Китай, Узбекистан і Киргизстан домовилися про будівництво залізниці у напрямку Європи в обхід території росії. Тристоронній документ про наступні кроки щодо будівництва залізниці було підписано на саміті у китайському Сіані, повідомляє узбецька службаРадіо Свобода.

Китай, Узбекистан і Киргизстан домовилися про будівництво залізниці у напрямку Європи в обхід території росії.
Фото: ubr.ua

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Що відомо

Угоду про будівництво нової залізниці було укладено 14 вересня 2022 року в рамках саміту ШОС в Узбекистані. Новий документ визначатиме наступні кроки реалізації проєкту, такі як розробка детального проєктування, дослідження та визначення моделі інвестицій та фінансування.

Планується, що новий шлях розпочинатиметься на Торугартському перевалі в Киргизстані, де вже існує залізнична гілка з Китаю, і пройде на північ, через поселення Арпа та Макмал до Джалал-Абада, де з'єднається із залізничною мережею Узбекистану. Звідти маршрут планується продовжити до Туреччини із кінцевою точкою у ЄС.

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Очікується, що нова залізнична магістраль дозволить скоротити шлях до Європи на 7−8 днів. За попередніми підрахунками, обсяг перевезень новою магістраллю може досягати 5 млн тонн на рік.

За підсумками переговорів з лідерами Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану Китай пообіцяв їм 26 млрд юанів ($3,6 млрд) у вигляді фінансової підтримки та «безкоштовної допомоги», а також запропонував розширити співпрацю у військовій сфері.

Саміт «Центральна Азія-Китай» проходив у Сіані 18−19 травня. Крім китайського керівництва, у ньому взяли участь президенти Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану. Це перша повноформатна зустріч між Китаєм та п'ятьма лідерами країн Центральної Азії за останній 31 рік.

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🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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Kharakternyk
Kharakternyk
23 травня 2023, 10:52
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На жаль вона піде і в обхід України.
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mantis05
mantis05
23 травня 2023, 11:24
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Если бы она пошла через Украину, то она шла бы и через рабсею. Надеяться на порядочность рабсеи- не приходится, там ничего строить не будут
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Qwerty1999
Qwerty1999
23 травня 2023, 11:35
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Как вариант, Украина будет получать контейнеры
с китайским товаром через Румынию…
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mantis05
mantis05
23 травня 2023, 11:27
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Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан- это всегда была зона влияния рабсеи, и она КНР этим понукала. Вот только ребятки оценили что КНР- получше партнёр и не жаждет поцелуев в ноги, да и деньги наперёд готов дать, ещё и военной техникой поделиться. Даже Иран такой: не, ну жд- классная штука, при том мы помогаем не западу, а КНР :D Рабсею как всегда переиграли и поимели
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