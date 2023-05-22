Китай стрімко нарощує імпорт пшениці, але серед його постачальників несподівано майже не видно росії, у якої він активно купує інші природні ресурси, такі як нафта або вугілля, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані китайської митниці.
Китай відмовляється купувати російську пшеницю
Попри заяви китайської влади дозволити імпорт з росії, торгівлі заважає низка проблем, зокрема фітосанітарні правила та транспортні проблеми.
«Закупівлі Пекіном енергоресурсів і алюмінію різко зросли через санкції, які скоротили постачання на Захід. Пшениця є винятком у купівлі Китаєм із росії», — йдеться у повідомленні.
Загальний обсяг імпорту пшениці в Китаї зріс більш ніж на 60% порівняно з попереднім роком — до приблизно 6 млн тонн за перші чотири місяці року.
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Найбільше пшениці постачає Австралія — майже 60%. 18% експорту припадає на Канаду і лише 0,5% на експорт з росії — 30 000 тонн.
Перспективи постачання пшениці та м’яса, ймовірно, розглянуть на бізнес-форумі в Китаї, де планується участь російських урядовців.
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