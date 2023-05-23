Аналітики банку UBS вважають, що ціна на золото зросте до $2100 за тройську унцію до кінця року та до $2200 до березня 2024 року, повідомило видання Business Insider. Однією з причин такого зростання буде стійкий високий попит із боку центральних банків, вважають експерти.
UBS передбачив зростання цін на золото до $2200 за унцію до кінця 2024 року
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Що буде з цінами на золото
«Ми вважаємо, що ця тенденція до покупок центральними банками, ймовірно, збережеться на тлі підвищених геополітичних ризиків та підвищеної інфляції», — йдеться у повідомленні UBS.
У банку звернули увагу на те, що рішення США заморозити російські валютні резерви могло мати довгострокові наслідки для поведінки центральних банків.
На понеділок, 22 травня, червневі ф'ючерси на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) торгувалися на рівні $1975,7 (-0,3%).
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Минулого року обсяг покупок дорогоцінного металу із боку найбільших центробанків став рекордним.
У 2022 році центральні банки купили 1078 тонн золота, що стало найвищим річним обсягом покупок з моменту початку ведення статистики у 1950 році та більш ніж удвічі перевищує обсяг у 450 тонн, закуплених у 2021 році.
На думку аналітиків UBS, попит на золото з боку світових центральних банків, ймовірно, залишиться високим навіть після рекордного покупки.
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Судячи із даних за перший квартал, центральні банки можуть закупити цього року 700 тонн дорогоцінного металу, прогнозують аналітики UBS. Це менше, ніж у 2022 році, але все ж таки вище за середній річний показник у 500 тонн з 2010 року.
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