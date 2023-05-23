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23 травня 2023, 9:37 Читать на русском

UBS передбачив зростання цін на золото до $2200 за унцію до кінця 2024 року

Аналітики банку UBS вважають, що ціна на золото зросте до $2100 за тройську унцію до кінця року та до $2200 до березня 2024 року, повідомило видання Business Insider. Однією з причин такого зростання буде стійкий високий попит із боку центральних банків, вважають експерти.

Аналітики банку UBS вважають, що ціна на золото зросте до $2100 за тройську унцію до кінця року та до $2200 до березня 2024 року, повідомило видання Business Insider.
Фото: internationalwealth.info

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що буде з цінами на золото

«Ми вважаємо, що ця тенденція до покупок центральними банками, ймовірно, збережеться на тлі підвищених геополітичних ризиків та підвищеної інфляції», — йдеться у повідомленні UBS.

У банку звернули увагу на те, що рішення США заморозити російські валютні резерви могло мати довгострокові наслідки для поведінки центральних банків.

На понеділок, 22 травня, червневі ф'ючерси на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) торгувалися на рівні $1975,7 (-0,3%).

Читайте: Центробанки продовжать активно купувати золото — UBS

Минулого року обсяг покупок дорогоцінного металу із боку найбільших центробанків став рекордним.

У 2022 році центральні банки купили 1078 тонн золота, що стало найвищим річним обсягом покупок з моменту початку ведення статистики у 1950 році та більш ніж удвічі перевищує обсяг у 450 тонн, закуплених у 2021 році.

На думку аналітиків UBS, попит на золото з боку світових центральних банків, ймовірно, залишиться високим навіть після рекордного покупки.

Читайте: ФРС та ЄЦБ сказали своє слово за процентними ставками: чому золото продовжує зростати

Судячи із даних за перший квартал, центральні банки можуть закупити цього року 700 тонн дорогоцінного металу, прогнозують аналітики UBS. Це менше, ніж у 2022 році, але все ж таки вище за середній річний показник у 500 тонн з 2010 року.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
23 травня 2023, 10:50
#
Не золото буде рости, а долар буде падати.
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