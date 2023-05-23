UBS передбачив зростання цін на золото до $2200 за унцію до кінця 2024 року

Аналітики банку UBS вважають, що ціна на золото зросте до $2100 за тройську унцію до кінця року та до $2200 до березня 2024 року, повідомило видання Business Insider. Однією з причин такого зростання буде стійкий високий попит із боку центральних банків, вважають експерти.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини Що буде з цінами на золото «Ми вважаємо, що ця тенденція до покупок центральними банками, ймовірно, збережеться на тлі підвищених геополітичних ризиків та підвищеної інфляції», — йдеться у повідомленні UBS. У банку звернули увагу на те, що рішення США заморозити російські валютні резерви могло мати довгострокові наслідки для поведінки центральних банків.

На понеділок, 22 травня, червневі ф'ючерси на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) торгувалися на рівні $1975,7 (-0,3%). Читайте: Центробанки продовжать активно купувати золото — UBS

Минулого року обсяг покупок дорогоцінного металу із боку найбільших центробанків став рекордним. У 2022 році центральні банки купили 1078 тонн золота, що стало найвищим річним обсягом покупок з моменту початку ведення статистики у 1950 році та більш ніж удвічі перевищує обсяг у 450 тонн, закуплених у 2021 році.