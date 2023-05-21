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21 травня 2023, 16:18 Читать на русском

В Україні оновили правила проходження техогляду. Що нового

В Україні оновили правила проходження обовʼязкового технічного огляду транспортних засобів. Зміни до постанови прийняв Кабінет міністрів. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драпятий.

В Україні оновили правила проходження обовʼязкового технічного огляду транспортних засобів.
Фото: avtomir.ua

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Основні зміни

Основні зміни, що стосуються обов'язкового технічного контролю автомобілів, включають:

  • Впровадження електронного протоколу для результатів обов'язкового технічного контролю, з можливістю друку паперової копії при необхідності.
  • Впровадження відеофіксації процесу техогляду, замість фотофіксації, що зменшує ризик корупції.
  • Відеоматеріали будуть доступні для органів влади, місцевого самоврядування та фізичних та юридичних осіб за відповідними зверненнями.
  • Імплементація вимог щодо перевірки технічного стану транспортних засобів, які встановлені Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року.
  • Визначення виключного переліку правових підстав для відмови у проходженні обов'язкового техногляду.

«Ці зміни спрямовані на поліпшення процедури обов'язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху», — зазначив Дряпатий.

Джерело: Мінфін
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