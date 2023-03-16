Прибуток Газпрому за рік впав більше ніж у 3,6 раза

За підсумками 2022 року чистий прибуток російського «Газпрому» впав до 747,25 млрд рублів проти 2,68 трлн рублів у 2021 році. За рік показник упав більше, ніж у 3,6 раза. Про це свідчать дані фінансового звіту компанії, повідомляє «Комерсант».

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Зазначається, що виручка компанії становила 7,98 трлн рублів, що на 25% більше аналогічного показника 2021 року. Водночас валовий прибуток компанії впав на 12%, до 3,21 трлн рублів, а прибуток до сплати податків — до 1,02 трлн рублів проти 3,2 трлн рублів у 2021 році.

Видобуток газу

За даними видання, у 2022 році видобуток газу в Росії впав на 11,8%, до 672 млрд кубометрів. Зниження відбулося через скорочення Газпромом постачання енергоносія до Європи до історичних мінімумів.

Нагадаємо

У грудні «Мінфін» писав, що Газпром за рік скоротив видобуток газу на 19,6% і експорт на 45%.