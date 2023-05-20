Національний банк протягом тижня, з 15 по 19 травня, купив на міжбанківському валютному ринку $11,59 млн і продав $391,96 млн. Негативне сальдо становило $380,37 млн проти $535,74 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
Нацбанк значно скоротив продаж валюти на міжбанку
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $155,37 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $108,91 млн;
- продав $9 836,33 млн.
Негативне сальдо інтервенцій становило $9 727,42 млн.
Читайте також: Рекорд за останні 11 років: Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промо-код на знижку 10%: minfin10.
🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.
💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 1