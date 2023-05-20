Нацбанк значно скоротив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 15 по 19 травня, купив на міжбанківському валютному ринку $11,59 млн і продав $391,96 млн. Негативне сальдо становило $380,37 млн проти $535,74 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $155,37 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $108,91 млн;

продав $9 836,33 млн.

Негативне сальдо інтервенцій становило $9 727,42 млн.

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