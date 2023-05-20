У Швейцарії підвищили ліміт сплати податків у біткоїні, найпотужніший BTC-майнер: що нового на ринку криптовалют

У Швейцарії підвищили стелю сплати податків у BTC до $1,67 млн

Влада швейцарського кантону Цуг підвищила ліміт, що дозволяє платити податки в біткоїні та ефірі до 1,5 млн швейцарських франків (понад $1,6 млн) з колишніх 100 000 швейцарських франків (понад $110 000), повідомляє The Block.

«Збільшення ліміту — важливий крок на шляху до цифрового майбутнього», — заявив у п'ятницю фінансовий директор кантону Цуг Хайнц Таннлер.

За його словами, з другої половини 2023 року стане можливим ще одне нововведення — оплата податків криптовалютами безпосередньо шляхом сканування QR-коду на платіжних квитанціях, виданих податковою адміністрацією.

Кантон Цуг почав приймати біткоїн та ефір для податкових платежів у лютому 2021 року. Партнером кантону з прийому податкових платежів у криптовалюті від початку була швейцарська компанія Bitcoin Suisse.

Компанія MicroBT представила найпотужніший BTC-майнер WhatsMiner M53S++ з хешрейтом 320 терахеш за секунду

Виробник BTC-майнерів MicroBT представив на конференції Bitcoin 2023 у Майамі три нові майнінгові установки, одна з яких є найпотужнішою з доступних на ринку в цей час, пише CoinDesk.

Одна з нових моделей, WhatsMiner M53S++, забезпечує обчислювальну потужність 320 терахеш за секунду з ефективністю 22 джоуля на терахеш. Він потужніший, ніж конкуруючий аналог Bitmain, Antminer S19 XP Hydro, який забезпечує до 257 терахеш за секунду, але менш ефективний, ніж модель Bitmain, яка може працювати зі швидкістю 20,8 джоуля на терахеш, сказав засновник та генеральний директор компанії MicroBT.

Дві інші моделі:

M50S++, з повітряним охолодженням і обчислювальною потужністю 150 терахеш в секунду,

M56S++ з іммерсійним охолодженням, яка може забезпечити до 230 терахеш в секунду.

Обидва майнери мають ККД 22 джоуля на терахеш.

MicroStrategy планує запускати програми у блокчейні BTC на базі протоколу Ordinals

Співзасновник і виконавчий голова MicroStrategy Майкл Сейлор сказав, що компанія не просто знає про Ordinals, але й зацікавлена в тому, як протокол, який наробив галасу у спільноті Біткойн, може призвести до інновацій у програмному забезпеченні, повідомляє Decrypt.

В інтерв'ю на конференції Bitcoin 2023 Сейлор повідомив, що компанія-розробник програмного забезпечення розглядає Ordinals і оцінює її потенціал з точки зору розробки додатків.

Однією з недавніх інновацій у сфері використання ординалів є експериментальна структура створення токенів поверх биткоинов. Він був уперше запущений ентузіастом на початку березня. І з того часу було створено тисячі інших так званих токенів BRC-20.

Китайці купують скани сітківки ока у жителів Африки для отримання доступу до програми Worldcoin від CEO OpenAI Сема Альтмана

Користувачі з Китаю, яким заборонено доступ до реєстрації у криптопроекті Worldcoin, купують біометричні дані у третіх осіб із країн Африки з надією отримати бонуси після запуску проекту.

Жителі Китаю купують сканування райдужної оболонки ока, зроблене в Камбоджі та Африці, лише за $30. Представник компанії Worldcoin підтвердив наявність чорного ринку, де такі операції здійснюються, та зазначив, що було виявлено кілька сотень випадків. У зв'язку з цим проект вживає додаткових заходів для посилення процедури верифікації.

Команда DEX Swaprum зникла з приблизно $3 млн у криптовалюті

Розробники децентралізованої біржі Swaprum на базі L2-мережі Arbitrum, ймовірно, зникли приблизно з $3 млн у криптовалюті, виявили фахівці PeckShield.

Команда вивела з пулів всю ліквідність в ETH і продала за ефір власні токени проекту SAPR. Ціна активу впала до нуля.

Аккаунти біржі у Twitter, Telegram та GitHub видалені.