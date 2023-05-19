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19 травня 2023, 16:02 Читать на русском

Авіакомпанія Нової пошти розпочала польоти

Цього тижня авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить у групу компаній Нова пошта, виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига-Жешув-Рига. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Цього тижня авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить у групу компаній Нова пошта, виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига-Жешув-Рига.
Фото: пресслужба Нової пошти

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Літак доставив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів Нової пошти із міжнародного аеропорту Риги у польський Жешув. Після цього посилки перевантажили у вантажівки та відправили в Україну.

Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією «RAF-Avia» на літаку ATR 72. Supernova Airlines планує виконувати рейс за цим маршрутом двічі на тиждень — щовівторка та щочетверга.

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Нагадаємо

Supernova Airlines була заснована у 2021 році, а у січні 2023 першою серед українських компаній отримала сертифікат експлуатанта під час повномасштабної війни.

«Supernova Airlines продовжує проходження всіх процедур, необхідних для виконання регулярних вантажних рейсів в та з ЄС, де на час закриття повітряного простору України базуються літаки авіакомпанії», — додали в компанії.

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Джерело: Мінфін
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