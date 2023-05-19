Нова пошта відновила роботу мобільного застосунку та сервісу авторизації після збою, який стався у четвер. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Нова пошта відновила роботу мобільного застосунку та сервісу авторизації після збою
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Тепер користувачі знову можуть створювати накладні, проводити онлайн-оплати, відстежувати свої посилки, отримувати та відправляти їх через поштомати.
У відділеннях також доступні усі сервіси. Клієнти можуть оплатити поштові послуги карткою та готівкою, отримати грошовий переказ, оформити посилку у кредит тощо. Сплачувати посилки кур'єру також можна усіма способами оплати.
«Що стосується питання, чи стала причиною збою фішингова атака — ні», — зазначили в компанії.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у роботі Нової пошти стався масштабний збій. Клієнти Нової пошти скаржились на проблеми в її роботі. Зокрема, користувачі масово не могли скористатися мобільним застосунком.
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