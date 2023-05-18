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18 травня 2023, 11:40 Читать на русском

У роботі Нової пошти стався масштабний збій (оновлено)

Від вчорашнього вечора і до цього часу клієнти Нової пошти скаржаться на проблеми в її роботі. Зокрема, користувачі масово не можуть скористатися додатком.

Від вчорашнього вечора і до цього часу клієнти Нової пошти скаржаться на проблеми в її роботі.

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Що трапилося

Зокрема виникли проблеми в роботі мобільного додатка.

В компанії повідомили, що станом на ранок 18 травня можна здійснити онлайн-оплату. Також можна сплатити готівкою.

Що кажуть в компанії

На сторінці в соцмережі працівники Нової Пошти повідомляють про масовий технічний збій та зазначають, що вже ведуться роботи над відновленням повноцінної роботи.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
18 травня 2023, 11:50
#
Буває:)
«Усім, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, — найближчим часом зателефонує оператор „Нової пошти“ і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що водночас усі послуги по відправці посилок і вантажів, а також фінансові послуги можна отримати у будь-якому відділенні «Нової пошти». Усі інші цифрові точки контакту — API, бізнес-кабінет, сайт — працюють.
«Ми докладаємо усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу мобільного застосунку. Щойно ми відновимо його роботу — одразу повідомимо у соціальних мережах та на сайті компанії», — додали в прес-службі.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
18 травня 2023, 12:42
#
Хакеры. Скорее всего.
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