У роботі Нової пошти стався масштабний збій (оновлено)

Що трапилося

Зокрема виникли проблеми в роботі мобільного додатка.

В компанії повідомили, що станом на ранок 18 травня можна здійснити онлайн-оплату. Також можна сплатити готівкою.

Що кажуть в компанії

На сторінці в соцмережі працівники Нової Пошти повідомляють про масовий технічний збій та зазначають, що вже ведуться роботи над відновленням повноцінної роботи.