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18 травня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Дохідність депозитів, запаси пального та повернення податку 5% ФОПам

Дохідність депозитів зростає: які максимальні ставки готові запропонувати банки

Останні декілька місяців відсоткові ставки за банківськими вкладами населення стабільно зростають. Причому, якщо це спочатку стосувалося лише гривневих ресурсів, то зараз поступово переноситься і на валютні вклади. Питання лише у тому, які максимальні дохідності за вкладами зможуть отримати приватні клієнти.

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Послуга реєстрації нерухомості у кілька кліків на порталі «Дія» стала доступною в 10 областях України та Луцьку.

Запасів пального залишилося на 30 діб: чи варто панікувати

«В Україні лишилося запасів пального лише на 30 діб…», — таку новину нещодавно поширили інформаційні сайти з посиланням на Міненерго. Цю інформацію багато хто сприйняв, як сигнал скуповувати пальне, доки АЗС не почали підвищувати ціни. Чи дійсно Україні загрожує паливна криза та чи достатньо наявних резервів, розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Чи буде курс долара найближчим часом по 36,6 гривні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: що буде з доларом найближчим часом, прогноз курсу долара та євро на період з 18 по 24 травня.

ФОПам повертають податок 5% і запроваджують штрафи: як це вплине на бізнес

Не пізніше 1 липня 2023 року влада планує скасувати усі чинні нині пільги для ФОПів. Відповідні норми містяться в законопроєкті № 8401, який вже пройшов слухання у профільному комітеті і буде ухвалений за будь-яких обставин. Як повернення до довоєнних правил роботи позначиться на тисячах представників малого бізнесу й українській економіці загалом, розбирався «Мінфін».

Джерело: Мінфін
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