Wizz Air знизив ціну на авіаквитки на честь річниці

Лоукостер Wizz Air 18 травня проводить одноденний розпродаж авіаквитків на честь свого 19-річчя. Знижка до 19% діє на всі маршрути авіакомпанії та не обмежена за датою перельоту. Про це повідомляє avianews.com.

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Як купити квиток зі знижкою

Щоб купити квиток в рамках цього розпродажу, необхідно бути членом знижкового клубу Wizz Discount Club або оформити участь у цьому клубі під час бронювання авіаквитка.

Річне членство у Wizz Discount Club коштує 40 євро для індивідуальних мандрівників та 70 євро для груп до 5 осіб. Воно вигідне для пасажирів, які літають Wizz Air декілька разів на рік.

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Якщо ви не часто бронюєте квитки на рейси Wizz Air, можна почекати, поки розпродаж стане доступним для всіх. Ймовірно, це відбудеться 19 травня — саме цього дня у 2004 році лоукостер здійснив свій перший регулярний рейс.

Зазвичай Wizz Air робить розпродаж доступним лише для членів Wizz Discount Club, а через день дозволяє купити квитки за зниженою ціною всім іншим клієнтам.

Непрямо про те, що так буде і цього разу, свідчить примітка до реклами, де Wizz Air вказує: «Для наших учасників Wizz Discount Club святкування Дня народження розпочнеться раніше».

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