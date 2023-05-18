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18 травня 2023, 10:09 Читать на русском

Продаж нових авто в ЄС зростає вже дев'ять місяців поспіль

Найбільше зростання продажів нових легковиків показали ринки Бельгії, Хорватії та Нідерландів, яке становило 40,4%, 44% та 35,2% відповідно. Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільше зростання продажів нових легковиків показали ринки Бельгії, Хорватії та Нідерландів, яке становило 40,4%, 44% та 35,2% відповідно.
Фото: depositphotos

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Найпопулярніші авто

Найпопулярнішими на ринку нових легковиків залишаються бензинові авто, обсяг реалізації яких становив 306 757 одиниць (38,2% ринку легкових авто квітня, як і торік).

Відносно минулорічного показника кількість реєстрацій бензинових авто в ЄС зросла на 17,3%.

На гібридні (HEV) у минулому місяці припадало 24,8% європейського ринку, що на 1,1 в. п. більше, ніж торік. Їх продажі у квітні зросли на 22,7% — до 199 407 одиниць.

Водночас частка ринку гібридних автомобілів, що підключаються до електромережі (PHEV), знизилася з 9,2% у квітні минулого року до 7,4%. Квітневі продажі PHEV зменшилися на 5,5% — до 59 703 одиниць.

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Сегмент дизельних автомобілів зменшився на 2,5 в. п. — до 14,7%. Продажі таких авто залишилися стабільними — 118 007 одиниць (+0,03%).

Електромобілі (BEV) охопили 11,8% квітневого ринку нових легковиків, що на 2,7 в. п. більше, ніж роком раніше. Реєстрації нових BEV у ЄС зросли на 51,9% і досягли 94 561 одиниці.

Автомобілів із ГБО та інших у квітні було реалізовано в кількості 24 753 одиниці (+40%).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
18 травня 2023, 10:27
#
Впевнені в перемозі ЗСУ!
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0
Moonlighter
Moonlighter
18 травня 2023, 10:43
#
Бельгия, Хорватия, Нидерланды… Как это вообще связано?)
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