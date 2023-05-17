У квітні українці придбали 509 нових легкових автомобілів, виготовлених у Китаї, повідомляє Укравтопром.
Топ-5 авто з Китаю, які приваблюють українців
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Попит на Китай
Майже кожен десятий новий легковий автомобіль, що у минулому місяці поповнив вітчизняний автопарк був китайського походження (китайської марки, або не китайської марки, але виготовлений в КНР).
Абсолютна більшість (2/3) цих легковиків з Китаю були електромобілі. Ще 30% — бензинові.
Авто з дизельними двигунами було лише 2%. Незначна решта — це гібридні та машини з ГБО.
Топ-5 авто
Найпопулярнішими моделями китайського виробництва у квітні були:
- VW ID.4 — 129 од.;
- Dongfeng/Honda M-NV — 53 од.;
- Chery Tiggo 4 — 43 од.;
- VW ID.6 — 36 од.;
- Chery Tiggo 2 — 32 од.
Джерело: Мінфін
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