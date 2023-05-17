Топ-5 авто з Китаю, які приваблюють українців

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Попит на Китай

Майже кожен десятий новий легковий автомобіль, що у минулому місяці поповнив вітчизняний автопарк був китайського походження (китайської марки, або не китайської марки, але виготовлений в КНР).

Абсолютна більшість (2/3) цих легковиків з Китаю були електромобілі. Ще 30% — бензинові.

Авто з дизельними двигунами було лише 2%. Незначна решта — це гібридні та машини з ГБО.

Топ-5 авто

Найпопулярнішими моделями китайського виробництва у квітні були: