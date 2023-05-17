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17 травня 2023, 16:24 Читать на русском

Топ-5 авто з Китаю, які приваблюють українців

У квітні українці придбали 509 нових легкових автомобілів, виготовлених у Китаї, повідомляє Укравтопром.

У квітні українці придбали 509 нових легкових автомобілів, виготовлених у Китаї, повідомляє Укравтопром.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПопит на КитайМайже кожен десятий новий легковий автомобіль, що у минулому місяці поповнив вітчизняний автопарк був китайського походження (китайської марки, або не китайської марки, але виготовлений в КНР).

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попит на Китай

Майже кожен десятий новий легковий автомобіль, що у минулому місяці поповнив вітчизняний автопарк був китайського походження (китайської марки, або не китайської марки, але виготовлений в КНР).

Абсолютна більшість (2/3) цих легковиків з Китаю були електромобілі. Ще 30% — бензинові.

Авто з дизельними двигунами було лише 2%. Незначна решта — це гібридні та машини з ГБО.

Топ-5 авто

Найпопулярнішими моделями китайського виробництва у квітні були:

  • VW ID.4 — 129 од.;
  • Dongfeng/Honda M-NV — 53 од.;
  • Chery Tiggo 4 — 43 од.;
  • VW ID.6 — 36 од.;
  • Chery Tiggo 2 — 32 од.
Джерело: Мінфін
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