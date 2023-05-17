Маск показав тизер нового авто Tesla

Генеральний директор Tesla Ілон Маск продемонстрував зображення силуету одного з двох нових авто компанії на щорічних зборах акціонерів компанії. Про це повідомляє Electrek.

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Хоча Маск сказав, що зустріч не є правильним місцем для оголошення нового продукту, він все ж вирішив показати тизер наступного автомобіля Tesla.

Американський мільярдер уточнив, що авто перебуває на стадії ‎виробництва, а не ‎проєктування, але він може мати на увазі, що компанія будує прототип. У будь-якому випадку зображення є рендером, а не затемненим зображенням.

За словами Маска, Tesla зараз працює одразу над двома новими й раніше не представленими транспортними засобами (один показаний на зображенні).

За оцінками компанії, нові електрокари продаватимуться обсягом ‎близько 5 млн на рік.

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Очікується, що Tesla виведе на ринок менший електричний хетчбек, який часто називають «Tesla за $25 000» або іноді «Tesla Model 2», та авто, яке Маск називав «роботаксі‎» — спеціально розроблений електрокар для самостійно водіння та роботи в службі таксі.

Раніше Tesla говорила, що виробництво «‎дешевої» моделі стартує на Гігафабриці в Шанхаї із подальшим експортом по всьому світу.

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