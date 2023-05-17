Ілон Маск прогнозує складний рік не тільки для Tesla, але і для світової економіки

Голова американського автовиробника Tesla Ілон Маск вважає, що на глобальну економіку чекає складний рік. При цьому, за його словами, багато компаній збанкрутують, повідомляє MarketWatch.

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«Попереду важкі 12 місяців, і Tesla не має імунітету до світової економічної кон'юнктури», — заявив Маск під час зборів акціонерів компанії.

За словами мільярдера, макроекономічна ситуація буде складною щонайменше 12 місяців, проте в наступні 12 місяців відбудеться розворот, і в довгострокових інвесторів Tesla все буде «надзвичайно добре».

Два нові продукти Tesla

Tesla планує представити два нові продукти, які будуть «на голову вищі за все», що є на ринку. При цьому компанія спробує почати використовувати традиційні методи реклами, яких до цього уникала.

Продаж Cybertruck

Маск також підтвердив, що цього року розпочнеться продаж пікапів Cybertruck. Водночас він спростував чутки про свій відхід із посади головного виконавчого директора.

Акції Tesla

Акції Tesla на додаткових торгах у вівторок подорожчали на 1,2%. З початку року капіталізація компанії зросла на 35,2%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Ілон Маск йде з посади генерального директора Twitter. Нова кандидатура вже знайдена.

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