За перший тиждень роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення» українці подали понад 10 440 заяв про виплату допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
«єВідновлення»: за перший тиждень українці подали понад 10 тисяч заяв про отримання допомоги
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Відновлення житла
- Понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири,
- 43,4% - приватного будинку,
- менше ніж 1% - інших житлових приміщень.
Де найбільше подали заяв
Найбільше заяв подали жителі:
- Харківської (3554 заяви),
- Київської (2852),
- Миколаївської (870),
- Донецької (688),
- Херсонської (649) областей.
Зазначається, що далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла. Таких комісій, станом на 17 травня, створено вже 108.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що з 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення».
Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.
Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.
В перший день роботи програми «єВідновлення» стався збій, оскільки система не витримала навантаження.
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