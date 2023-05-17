«єВідновлення»: за перший тиждень українці подали понад 10 тисяч заяв про отримання допомоги

За перший тиждень роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення» українці подали понад 10 440 заяв про виплату допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Відновлення житла

Понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири,

43,4% - приватного будинку,

менше ніж 1% - інших житлових приміщень.

Де найбільше подали заяв

Найбільше заяв подали жителі:

Харківської (3554 заяви),

Київської (2852),

Миколаївської (870),

Донецької (688),

Херсонської (649) областей.

Зазначається, що далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла. Таких комісій, станом на 17 травня, створено вже 108.

Читайте також: Українці масово скаржаться на проблеми під час подачі заяви на «єВідновлення». Що робити в такому випадку

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла «єВідновлення».

Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

В перший день роботи програми «єВідновлення» стався збій, оскільки система не витримала навантаження.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на 10% знижку: minfin10.