Загальна кількість пенсіонерів, які отримували виплати через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,3 млн осіб. Інші 2,3 млн пенсіонерів отримували виплати через Укрпошту. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
В яких банках українці одержують пенсії (інфографіка)
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Рейтинг банків
- За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів (4,6 млн осіб) отримують виплати в Приватбанку. При цьому частка держбанку становить 55,0%.
- На другому місці державний Ощадбанк, де пенсії одержують 2,9 млн осіб. Частка банка становить 35%.
- У Райффайзен Банк пенсії отримують 326,4 тисячі осіб (3,9%).
- В інших банках пенсії отримують 509,2 тисячі осіб (6,1%).
За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-квітень 2023 року становила 173,0 млрд грн, що на 23,1% більше, ніж у 2022 році — 140,6 млрд грн.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що українцям спростили призначення пенсії на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.
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Коментарі - 2
2,9млн — Ощад
2,3млн — Укрпочта