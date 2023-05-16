За минулий тиждень бізнес отримав доступних кредитів на 1,8 мільярда

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Скільки видано кредитів

«З початку 2023 року банки видали бізнесу 8,5 тис. кредитів на 30 млрд грн. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 61,6 тис. кредитів на 197 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, минулого тижня понад 400 підприємців за урядовою програмою отримали кредити на загальну суму 1,8 млрд грн.

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На що видавали кредити

Наголошується, що найбільше підприємці взяли антикризових кредитів — 62 млрд грн та на антивоєнні цілі — 55 млрд грн. На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,6 млрд грн, на інвестиційні цілі — 12,6 млрд грн.

Окрім того, аграрії отримали 30,2 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах сільського господарства (54%), торгівлі та виробництва (23%), промислової переробки (13%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та м. Київ.