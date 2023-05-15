Стало відомо, коли Нова Пошта відкриє перші відділення в Чехії

Нова Пошта відкриє свої відділення в Чехії вже наступного місяця, повідомив СЕО Nova Post у Чехії Володимир Стеренчук у коментарі Forbes.

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Відкриття нових відділень

«Вже на початку червня українці у Чехії зможуть відправляти рідним додому та отримувати посилки, документи, вантажі з України через Нову Пошту, — заявив він.

Зокрема, перші два відділення Nova Post будуть відкриті у Празі, йдеться про поштове (до 30 кг) і вантажне відділення, у якому можна відправляти й отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

«Наступним після Праги буде місто Брно», — додав Стеренчук.

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