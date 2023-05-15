Нова пошта відкрила друге відділення Nova Post в Литві. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Нова пошта відкрила відділення у Каунасі
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Що пропонуватимуть клієнтам
Відтепер, окрім кур'єрської доставки, українці із Каунаса та навколишніх містечок отримали можливість легко відправляти речі додому та швидко отримувати посилки із України й через відділення.
Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати документи, посилки та вантажі до 1000 кг. Працює відділення щодня за адресою м.Каунас, Studentų g. 16.
Термін доставки — 5 робочих днів.
Нагадаємо
Перше відділення Nova Post відкрито у березні у Вільнюсі. Найчастіше українці пересилають документи, одяг, взуття, косметику та книжки.
Крім доставки у відділення, можна замовити адресну доставку у будь-яке місто в Литві або в Україні.
Джерело: Мінфін
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