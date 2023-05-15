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15 травня 2023, 15:42 Читать на русском

В Україні спростили оформлення закордонних паспортів для дітей

В Україні з 15 травня поточного року громадяни можуть одночасно оформлювати не лише свої паспорти, зокрема для виїзду за кордон, але й документи своїх дітей. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

В Україні з 15 травня поточного року громадяни можуть одночасно оформлювати не лише свої паспорти, зокрема для виїзду за кордон, але й документи своїх дітей.
Фото: finance.ua

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Як оформити закордонний паспорт

Тепер, крім одночасного оформлення ID-карти та закордонного паспорта, батьки/законні представники зможуть паралельно оформляти паспорти для виїзду за кордон також дітям до 14 років.

Для отримання послуги одному з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників особи, яка не досягла 14-річного віку або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, необхідно подати заяву та відповідні документи до підрозділу міграційної служби, центру обслуговування «Паспортний сервіс» в Україні або за кордоном, або в Центрі надання адмінпослуг.

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При цьому якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів є обов'язковою.

Натомість загалом за майже рік роботи експериментального проєкту Державної міграційної служби послугою з одночасного оформлення документів уже встигли скористатися понад 300 тис. громадян.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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