Українці можуть обміняти права водія ще в одній країні ЄС

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

14 травня 2023, 12:44 Читать на русском

Українці можуть обміняти права водія ще в одній країні ЄС

З 12 травня послуга обміну посвідчення водія стала доступною у центрі ДП «Документ» у Валенсії. Іспанія стала шостою країною, де можна обміняти українські права, повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

З 12 травня послуга обміну посвідчення водія стала доступною у центрі ДП «Документ» у Валенсії.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де знаходиться

Мобільно-технічні комплекси обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у Валенсії, поряд зі станцією метро і залізничним вокзалом. Відвідувачів приймають з понеділка по суботу, з 9:00 до 18:00. Послуги надають у порядку «живої черги».

Як обміняти

Послуга обміну посвідчення водія актуальна в таких випадках:

  • обмін документа, термін дії якого закінчився;
  • написи на пластиковому бланку стерлися і не читаються;
  • змінилися дані — прізвище, ім'я, по батькові;
  • водій бажає замінити старе посвідчення на нове.

Для обміну слід надати повний пакет необхідних документів. Далі адміністратор фотографує людину і заповнює заявку на посвідчення водія. У сервісному центрі МВС в Україні розглядають цю заявку, перевіряють інформацію щодо всіх наявних баз даних. У разі успішного розгляду заявки заявнику в Іспанії видають права.

При оформленні посвідчення потрібно надати паспорт громадянина України, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, документ, що підтверджує зміну особистих даних, і документ, що підлягає обміну.

На час дії воєнного стану медична довідка не є обов'язковою. Графа про групу крові водія може залишитися незаповненою. Це не впливає на дію документа.

Нагадаємо

Центри МВС вже працюють у Польщі, Чехії, Словаччині, Туреччині та Німеччині.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами