Українці можуть обміняти права водія ще в одній країні ЄС

З 12 травня послуга обміну посвідчення водія стала доступною у центрі ДП «Документ» у Валенсії. Іспанія стала шостою країною, де можна обміняти українські права, повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

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Де знаходиться

Мобільно-технічні комплекси обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у Валенсії, поряд зі станцією метро і залізничним вокзалом. Відвідувачів приймають з понеділка по суботу, з 9:00 до 18:00. Послуги надають у порядку «живої черги».

Як обміняти

Послуга обміну посвідчення водія актуальна в таких випадках:

обмін документа, термін дії якого закінчився;

написи на пластиковому бланку стерлися і не читаються;

змінилися дані — прізвище, ім'я, по батькові;

водій бажає замінити старе посвідчення на нове.

Для обміну слід надати повний пакет необхідних документів. Далі адміністратор фотографує людину і заповнює заявку на посвідчення водія. У сервісному центрі МВС в Україні розглядають цю заявку, перевіряють інформацію щодо всіх наявних баз даних. У разі успішного розгляду заявки заявнику в Іспанії видають права.

При оформленні посвідчення потрібно надати паспорт громадянина України, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, документ, що підтверджує зміну особистих даних, і документ, що підлягає обміну.

На час дії воєнного стану медична довідка не є обов'язковою. Графа про групу крові водія може залишитися незаповненою. Це не впливає на дію документа.

Нагадаємо

Центри МВС вже працюють у Польщі, Чехії, Словаччині, Туреччині та Німеччині.