Фонд гарантування інвестував понад 21 мільярд у ОВДП

Таким чином загалом з початку повномасштабної військової агресії росії проти України Фонд інвестував у державні цінні папери понад 21 млрд грн тимчасово вільних коштів.

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Як наголосила фінансовий директор Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко, «інвестування тимчасово вільних коштів Фонду в державні цінні папери України передбачено законодавством. ОВДП — один із найбільш надійних, гарантованих державою інвестиційних інструментів.

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На сьогодні Фонд має цілком достатній ресурс для виконання своїх функцій. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення ми виплатили вкладникам банків, що виводяться з ринку, понад 7,5 млрд грн гарантованих виплат.

Крім того, розрахунки з кредиторами таких банків за цей час склали 6,3 млрд грн".

Нагадаємо, упродовж дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення в Україні діють стовідсоткові гарантії за вкладами.

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